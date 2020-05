Coronavírus: projeto garante R$ 15 milhões para socorrer pequenos negócios

O dinheiro foi arrecadado em apenas duas semanas (foto: Shutterstock)

podem recorrer a um empréstimo financeiro do projeto “” para diminuir os. A iniciativa paulista chega aoferecendo um total depara apoiar pequenos negócios do estado.“Queremos reduzir o impacto dapara que os pequenos negócios continuem sendo reconhecidos como um verdadeiro”, disse, parceira do projeto.Para fazer parte do projeto, os interessados devem se cadastrar no site oficial do Estímulo 2020 . O empresário deve completar umpara solicitar o crédito. “Sempre acreditamos e apostamos no potencial do pequeno empresário mineiro. Agora, vamos ajudá-los a seguir fazendo o que sempre fizeram: gerar riquezas e criar empregos no nosso estado”, afirmou, outra apoiadora do movimento.Além do, ooferece. A plataforma dispõe, gratuitamente, de cursos, palestras e atividades de mentoria para os negócios, oferecidas pelos organizadores. Esse projeto reúne executivos, empresários, artistas, empreendedores sociais e empresas que contribuíram com os recursos financeiros e vão discutir todos os conteúdos de capacitação, em temas comoA ideia é financiar osa até um mês de seu faturamento, com juros de(0,33% ao mês). A carência será dee o prazo de pagamento, de até 18 meses. Os critérios de concessão vão considerar indicadores operacionais e histórico das empresas solicitantes.Para investir em, o projeto arrecadouem duas semanas. Esse dinheiro foi obtido por meio de doações de empresas como, entre outros.“Graças ao engajamento depudemos colocar essa iniciativa de pé e agora passamos a oferecer recursos para os pequenos negócios de. São empreendedores mineiros ajudando outros empreendedores mineiros”, afirmou, outra importante apoiadora do Estímulo 2020.

O movimento continua captando doações e atraindo novos parceiros no mercado. Dessa forma, o projeto pretende anunciar aportes para outras regiões, com novos valores, de acordo com as adesões. “Nós não vamos parar por aqui, queremos ampliar nossa atuação para apoiar empresas Brasil afora. Por exemplo, outros Estados e empresas estão, desde já, convidados a desenvolver seus próprios modelos usando nossa plataforma tecnológica”, completou Faria.

Estímulo 2020



Inspirada em iniciativas americanas, o Estímulo 2020 é o primeiro projeto no Brasil que recolhe doações de grandes empresas para oferecer socorro a empreendedores em dificuldades. “Nos Estados Unidos, já existem quase 500 programas como esse, conhecidos como relief funds, e o Brasil também precisava de algo assim. O momento exige nossa mobilização em benefício da sociedade, não dá para simplesmente continuarmos tocando a nossa vida como ela era”, explicou Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR e do fundo de investimento de impacto GK Ventures, que mobilizou sua equipe para viabilizar o projeto.



O projeto conta com a Coordenação da GK Ventures, o apoio da Codemig, Banco Máxima, Localiza, MRV e Supermercados BH. Realizado por Biz Capital, BMP Money Plus, Grafeno Digital, iugu, Pinheiro Neto Advogados e Neoway. Efforts, Fundação Arymax, Galápagos, Ibmec, Omie, Pílula Filmes, Rede Mulher Empreendedora e Stone são parceiros da iniciativa. Soluções para o empreendedor: Cora, Loja Integrada, Resultados Digitais, Sebrae e Unicesumar. E a África participa na comunicação.



* Estagiária sob suppervisão da editora Liliane Corrêa