Vídeo: Um donut representa a nova economia depois do coronavírus

Com o coronavírus, a crise dos mercados escancara a insustentabilidade de modelos baseados exclusivamente em crescimento. Se na história da humanidade, pandemias têm potencial para inaugurar novas formas de produzir e distribuir recursos, olhar adiante neste momento torna-se exercício fundamental.









Uma delas já vai entrar em testes em Amsterdã, na Holanda. Conhecido como teoria do donut, o modelo foi desenvolvido pela economista britânica Kate Raworth, da Universidade de Oxford. De acordo com este conjunto de ideais, o progresso está no equilíbrio e não no crescimento.





A ideia é ir além do Produto Interno Bruto (PIB), porque não dá pra resumir a situação de um país em um cifra só. Ainda mais porque o PIB não mede a desigualdade, ele só mede a velocidade da máquina. Ele não mede o que a gente produz, para quem a gente produz, e com quais impactos ambientais Ladislau Dowbor, economista e professor da PUC-SP









Outra tendência importante é chamada de economia regenerativa, já debatida há anos, mas que teve processos acelerados com o isolamento social imposto como medida para conter o avanço da pandemia do coronavírus.





A economia regenerativa é pautada no crescimento, dentro dos limites do planeta. A gente pode destacar três principais pilares: o consumo digital, muito evidente nesse momento, o consumo consciente, que exclui os excessos e prioriza o essencial, e o consumo mais social, aquele em que a empresa se preocupa com seus funcionários, com quem trabalha pra ela e com o meio ambiente de uma forma geral Paola Carvalho, colunista do Jornal Estado de Minas









