Coronavírus: Facebook lança serviço para ajudar comerciantes

O Lojas do Facebook tem o objetivo de deixar a compra mais intuitiva e empoderar desde os donos de pequenos negócios até as marcas globais. O recurso permite que qualquer pessoa crie uma loja online para que os clientes acessem via Facebook ou Instagram. O Facebook lançou nesta terça-feira (19) uma nova ferramenta para ajudar comerciantes durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os organizadores, empresas podem escolher os produtos que desejam colocar no catálogo e terão a possibilidade de customizar a aparência da loja com uma foto de capa e definir cores. A ideia vem com um o intuito de que qualquer vendedor, em qualquer lugar do planeta, pode digitalizar seu negócio e se conectar com clientes.

A função é cheia de formas de anunciar os produtos. As pessoas conseguem, por exemplo, encontrar as Lojas do Facebook na página da empresa ou na conta o Instagram, além de descobri-las por meio de stories e anúncios. A possibilidade de salvar produtos que você esteja interessado e fazer um pedido também é inovadora.

Caso o cliente tenha qualquer tipo de problema, o recurso também possibilita a mensagem entre clientes e vendedores. No futuro, será possível ver a loja de uma empresa e comprar diretamente no chat - seja no Whatsapp, Messenger ou Instagram Direct.

A plataforma também pretende lançar a ideia para as páginas no Instagram. Apesar disto, a novidade vai começar ser testada apenas no Estados Unidos nos próximos meses.



Ao Vivo

Em breve, vendedores, marcas e criadores poderão marcar produtos em suas Lojas do Facebook ou catálogo antes de fazerem uma live e esses produtos serão mostrados na parte inferior do vídeo para que as pessoas possam clicar facilmente para ter mais informações sobre o produto e efetuar a compra.

