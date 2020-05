Primeiro dia de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial tem filas menores no Centro de BH

Na foto, agência da Rua dos Carijos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

começou a creditar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 nesta segunda-feira. No fim da manhã de hoje, filas menores foram flagradas pelo Centro da capital mineira. Cenário muito diferente de quando os trabalhadores foram buscar pela primeira parcela do pagamento.Lorraine Stefani, de 21 anos, aguardava na fila com outras 8 pessoas na porta da agência que fica na. "Achei que estaria muito mais cheio. Mas, a fila está bem pequena e andando rápido. Agora, vamos ver se vou conseguir sair com o dinheiro", disse.Um funcionário da Caixa ainda auxiliava para que as pessoas se mantivessem há pelo menos um metro de distância uma das outras.Ao todo, cerca deestão inscritas no programa, criado para garantir uma renda neste período de pandemia.

O benefício é pago para trabalhadores informais e pessoas de baixa renda, inscritos no cadastro social do governo e no Bolsa Família.