Benefício emergencial: saques da 2ª parcela serão espaçados

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, informou nesta quarta-feira (06/05) que os saques da segunda parcela do benefício emergencial serão liberados de forma espaçada para evitar novas aglomerações nas agências bancárias. As datas desse pagamento, contudo, ainda aguardam o aval do Ministério da Cidadania.



Em live realizada nesta quarta-feira, Guimarães explicou que a ideia é pagar a segunda parcela de maneira mais organizada. Afinal, agora o governo já tem a base de dados dos mais de 50 milhões de brasileiros que têm direito ao auxílio. E, por isso, poderá distribuir o pagamento dessas pessoas de forma mais equilibrada para evitar a formação de novas aglomerações nas agências da Caixa.



O presidente da Caixa lembrou, por sua vez, que as datas de pagamento da segunda parcela do benefício de R$ 600 dependem da aprovação do Ministério da Cidadania. "Estamos discutindo com o Ministério da Cidadania", afirmou, sem dar mais detalhes sobre esse cronograma. Procurado, o Ministério da Cidadania informou na segunda-feira (04/05) que as datas de pagamento da segunda parcela dos R$ 600 seriam divulgadas em breve. A pasta também indicou que levaria em conta as considerações da Caixa Econômica Federal, que é a responsável pela operacionalização do pagamento e também já havia pedido que os cronogramas do benefício emergencial não coincidam com o pagamento do FGTS para que não haja aglomerações nas agências bancárias. Depois disso, contudo, a pasta, comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni, ainda não apresentou novas informações sobre a continuidade da concessão do benefício emergencial.