177 mil pessoas terão antecipação do BPC; veja se você tem direito

(foto: Divulgação/Governo Federal) Benefício de Prestação Continuada (BPC) poderão receber uma antecipação de R$ 600 do auxílio nos próximos três meses. De acordo com o governo, até 177,5 mil idosos e pessoas com deficiências poderão ser beneficiadas, dos quais 147 mil serão beneficiados já neste primeiro momento. Os brasileiros de baixa renda que estão na fila de espera do) poderão receber uma antecipação dedo auxílio nos próximos três meses. De acordo com o governo, atée pessoas com deficiências poderão ser beneficiadas, dos quaisserão beneficiados já neste primeiro momento.









O governo não explicou a demora na regulamentação, mas garantiu, nesta terça-feira, que "o INSS concederá o benefício aos requerentes que aguardam análise do INSS e cujas informações de composição familiar e deficiência, se for o caso, estejam declaradas no Cadastro Único".





De acordo com o INSS, até 177,5 mil pessoas poderão receber a antecipação do BPC. E 147 mil desses brasileiros já estão autorizadas a receber o benefício. São 127,7 mil idosos e pessoas com deficiência que poderão sacar a antecipação do benefício no Banco do Brasil mais próximo da sua residência e mais 20,2 mil brasileiros que receberão os R$ 600 na próxima folha de pagamento de benefícios assistenciais do INSS, pois já estão com os requerimentos processados e prontos para pagamento.





Os outros 30 mil requerentes, contudo, ainda estão pendentes de alguma regularização cadastral e, por isso, não receberão a antecipação logo nesse primeiro momento. O INSS garantiu, por sua vez, que esses casos estão sendo tratados de forma célere para que a antecipação, caso seja permitida pela lei, seja feita o mais rápido possível.

Prazo





A antecipação do BPC será paga por até três meses - o mesmo período de pagamento do benefício emergencial dos trabalhadores informais. Ou até que o INSS realize a avaliação médica e social necessária à concessão do BPC. "A antecipação do valor acima mencionado se encerrará tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento de BPC ", informou o INSS, que está trabalhando de forma remota, com as agências fechadas, até pelo menos o próximo dia 22 para evitar a disseminação do novo coronavírus.





Os valores que forem antecipados nesse período, contudo, serão descontados do pagamento do benefício se, mais à frente, o governo reconhecer o direito do requerente ao BPC. Quem tiver a concessão do BPC negada, por sua vez, não vai precisar devolver as três parcelas de R$ 600 para o governo.

Como saber se tenho direito?





Os brasileiros de baixa renda que estão na fila de espera do BPC podem saber se têm direito à antecipação de R$ 600 do benefício ligando para a central telefônica 135 ou acessando o “Meu INSS” por meio do computador ou do celular.





O INSS lembra, por sua vez, que o BPC destina-se aos idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Para receber a antecipação, o requerente deve, portanto, se enquadrar nas regras de renda familiar do BPC. Ou seja, não pode receber mais de um quarto do salário-mínimo.





Quem tiver a antecipação aprovada também poderá consultar, no 135 ou no Meu INSS, o local de pagamento do benefício. Ou seja, o endereço da agência do Banco do Brasil que deve procurar para receber os R$ 600.