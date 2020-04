COVID-19: Câmara inicia sessão para votar apoio às microempresas

Câmara inicia sessão para votar apoio às microempresas (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

os iniciou nesta quarta-feira (22), sessão para votar oque institui o, chamado de. O texto já foi aprovado pela Casa vizinha, no último dia 7, como parte do pacote de medidas do legislativo para atenuar os impactos dona economia brasileira.O projeto cria uma linha de crédito a micro e pequenas empresas durante ae prevê a destinação de R$ 10,9 bilhões dopara operacionalizar o financiamento.