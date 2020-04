Banco Mundial prevê queda mais acentuada na história recente das remessas em 2020

O Banco Mundial prevê em comunicado uma queda forte nas emissões, de cerca de 20% em 2020, por causa da crise econômica provocada a partir da pandemia de coronavírus e das medidas para desacelerar a transmissão da doença. O recuo projetado, caso se confirme, será "o mais acentuado na história recente", graças à queda nos salários e à perda de empregos de trabalhadores imigrantes.



O Banco Mundial lembra que esses trabalhadores tendem a ser mais vulneráveis à perda de empregos e salários durante uma crise econômica nos países em que estão vivendo. "As remessas para países de rendas baixa e média devem cair 19,7% (na comparação anual), a US$ 445 bilhões, o que representa a perda de um apoio financeiro crucial para muitas famílias vulneráveis", alerta. A instituição lembra que as remessas aliviam a pobreza nesses países e estão associadas a mais gastos com educação e à redução do trabalho infantil.



O Banco Mundial lembra ainda que com esse dinheiro muitas vezes é usado para comprar comida ou pagar serviços de saúde e algumas necessidades básicas.