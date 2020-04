Câmara deve votar nesta quarta programa de crédito a micro e pequenas empresas

Projeto prevê a destinação de R$ 10,9 bilhões do Tesouro para operacionalizar o financiamento (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

deve votar nesta quarta-feira (22) o projeto de lei do Senado que institui o, chamado de. O texto já foi aprovado pela Casa vizinha, no último dia 7, como parte do pacote de medidas do legislativo para atenuar os impactos do novo coronavírus na economia brasileira.O projetoa micro e pequenas empresas durante a pandemia e prevê a destinação deA pauta desta quarta-feira também prevê a votação de requerimentos de urgência, como o do projeto que institui o empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes causadas pela situação de calamidade.Segundo o líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon (RJ), a Casa também deve analisar nesta semana duas medidas provisórias, a MP 907 e a 913, ambas editadas no ano passado. Os itens foram decididos em reunião de lideranças nesta terça-feira (21).A primeira é a MP que ficou conhecida como 'A Hora do Turismo', responsável por reestruturar a Embratur, que passa a ser denominada Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, agora enquadrada como serviço social autônomo. O texto também isenta os hotéis do pagamento de direitos autorais por músicas executadas em quartos de estabelecimentos.Já a MP 913 autoriza o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a prorrogar por até um ano o contrato temporário de servidores da área de tecnologia da informação e comunicação empregados pela pasta.