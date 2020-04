Campanha virtual contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos do Twitter

Rodrigo Maia vira alvo de campanha de seguidores do presidente Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro subiram nesta terça-feira (21) a campanha #MaiaInimigoDoBrasil, que às 17h30 já completava mais de 13 horas ininterruptas entre os assuntos mais comentados do Twitter brasileiro. A hashtag também está entre os assuntos mais tuitados do mundo nesta terça, de acordo com a ferramenta Trends24.O feriado de Tiradentes tem sido mais um dia de grande atividade entre os perfis bolsonaristas nas redes sociais, como vem acontecendo desde que o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em entrevista à CNN na última quinta-feira, 16.No Brasil, das 13 horas em que a #MaiaInimigoDoBrasil está nos trending topics, em nove delas a campanha esteve em primeiro lugar. Ao todo, já foram mais de 378 mil tuítes com a hashtag. Entre os promotores da campanha está a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) e o movimento Nas Ruas, que tem convocado pessoas a irem em atos de apoio ao presidente da República.