Mandetta usa escravidão para explicar críticas ao isolamento: 'Só quem está gritando é a Casa Grande'

Para o, asàs medidas devêm, prioritariamente, dasdo país. Nesta terça-feira, emà jornalista Mônica Bergamo, da, o antigo chefe da saúde federal relacionou o passado escravocrata brasileiro às reações contrárias ao isolamento social.A Casa Grande arrumou o quarto dela, a despensa está cheia. Tem o seu próprio hospital. Ela lamenta muito o que está acontecendo, mas quer saber quando o engenho vai voltar a funcionar”, disse, em tom de comparação.Na visão de Mandetta, as reações à doença são fruto das heranças culturais inerentes à história brasileira.“O componente indígena pesou quando tem uma doença, os indígenas vazam para o meio do mato porque sabem que o contágio pode ser devastador. Então, a nossa parte indígena vazou. A nossa herança negra, africana, era obrigada a trabalhar, mesmo doente. Registra que é preciso trabalhar —mas exige segurança, proteção. ‘Opa, estou desprotegido!’ Ele foi e se auto-cuidou. As pessoas estão criando mecanismos para se cuidar”, destacou.O ex-ministro sofreu diversas críticas por permitir ser abraçado por uma servidora do Ministério da Saúde durante seu último dia na sede da pasta, em Brasília . À Folha, ele reconheceu o erro.“Na despedida, a gente escolheu um para dar abraço em nome de todos. Todo mundo queria me abraçar. Os funcionários choravam, foi uma comoção. Escolhemos uma delas para me dar o abraço em nome de todos.", salientou, admitindo a necessidade das repreensões sofridas.dele do cargo foipelo presidentena últimaMandetta é— foi eleito parlamentar pelo Mato Grosso do Sul. Filiado ao DEM,sobre as. O ex-ministro diz que não pretende abordar temas políticos na obra, mas sim dificuldades enfrentadas pela saúde brasileira desde o início do surto da infecção.Como exemplo, ele citou a empresa chinesa que desistiu de vender respiradores a estados do Nordeste. A operação foi cancelada quando os equipamentos estavam no Aeroporto de Miami, nos Estados Unidos , aguardando transferência para o Brasil.