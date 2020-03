Fiat Chrysler anuncia paralisação total da produção em todas as unidades do Brasil

(foto: Leo Lara/FCA/Divulgação)

Nos esforços de conter a disseminação do coronavírus, a Fiat Chrysler Automóveis (FCA) já adotou a diminuição gradual da produção em todas as suas fábricas no Brasil – Betim (MG), Goiana (PE) e Campo Largo (PR) –, com a paralisação total prevista para 27 de março.





Ao todo, a medida atinge cerca de 10 mil funcionários ligados à produção. As atividades fabris serão retomadas em 21 de abril. De acordo com o fabricante de veículos, até a paralisação total a produção se dará mediante rigorosas medidas preventivas já adotadas para garantir a saúde e integridade dos funcionários.



A FCA anuncia também o adiamento imediato de todos os eventos e ações de produto (lançamentos, apresentações, cursos e treinamentos) previstos no Brasil, que serão reagendados oportunamente.