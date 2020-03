Latam e Air France-KLM criam protocolos para garantir retorno de viajantes

A Latam e a Air France-KLM criaram protocolos especiais para garantir o retorno de passageiros aos seus lares diante da pandemia do coronavírus no mundo. Em nota, a Latam informou que elaborou um formulário dedicado para o atendimento a clientes que estão em países com voos impactados por fechamento de fronteiras ou que declararam estado de emergência para conter a pandemia do covid-19.



"A companhia mantém contato com diversas autoridades do Brasil e de outros países para analisar rapidamente a viabilidade da repatriação de seus clientes que não conseguiram embarcar", disse a empresa, em nota.



Os clientes afetados devem preencher seus dados no endereço: https://www.latam.com/pt_br/experiencia/coronavirus/voos-especiais/



Já o grupo Air France-KLM diz que está trabalhando intensamente para garantir que cidadãos brasileiros, franceses, holandeses, europeus e de diversas nacionalidades atualmente no exterior possam voltar para casa.



"As companhias estão trabalhando em estreita colaboração com os representantes dos Ministérios de Relações Exteriores e as embaixadas para identificar as necessidades de repatriamento de cidadãos em diversas partes do mundo para então implementar soluções de transporte adicionais com tarifas específicas o mais rápido possível", disse a empresa.



O Brasil está incluído na lista de países que receberão as soluções de transporte adicionais para todas as bases (Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo). "A companhias incentivam e reforçam a todos os seus clientes a planejar sua viagem de volta para casa sem demora e a modificar sua reserva diretamente nos sites airfrance.com e klm.com, onde todas as medidas de suporte são atualizadas regularmente."