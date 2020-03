Bares e restaurantes preveem demissão de metade dos funcionários por causa do coronavírus

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) pandemia de coronavírus, os donos de bares e restaurantes estão prevendo demissões de até 50% da força total de trabalho nos próximos dias. Na Grande Belo Horizonte, que emprega 120 mil trabalhadores do setor, os desligamentos podem afetar 60 mil pessoas nos próximos 30 ou 40 dias. Com o crescente isolamento social imposto pelade, os donos deestão prevendoda força total de trabalho nos próximos dias., que emprega 120 mil trabalhadores do setor, os desligamentos podem afetarnos próximos 30 ou 40 dias.





Rodrigues explica que o isolamento social adotado para evitar a propagação do vírus é especialmente prejudicial para os bares e restaurantes, uma vez que a maior parte das empresas do segmento é de pequeno porte. “Se o governo não ajudar, as empresas não vão aguentar essa redução de movimento, que chega a 90%”, afirma.





Por isso, o presidente da Abrasel-MG entrou em contato com o governo estadual para tentar negociar um alívio nas contas de água e luz, por meio da Copasa e Cemig. Além disso, Rodrigues afirma que tenta avaliar o que pode ser feito com relação ao Simples estadual. No entanto, o dirigente não havia recebido retorno até a tarde desta quarta-feira (18).





Em meio à crise, a recomendação da Abrasel-MG aos bares e restaurantes é apostar nos pedidos por delivery, que devem apresentar aumento de demanda nas próximas semanas. “Estamos recomendando todos os cuidados com a parte de saúde. Temos de implementar a reclusão social, não tem jeito”, diz Ricardo Rodrigues.





Nacionalmente, a previsão de cortes no setor também é de 50% da força de trabalho. Dos 6 milhões que trabalham em bares e restaurantes em todo o Brasil, 3 milhões devem perder os empregos nos próximos 30 ou 40 dias, de acordo com projeções do presidente da Abrasel, Paulo Solmucci. Segundo o dirigente, o faturamento das empresas do setor praticamente zerou nos últimos dias e os empresários não teriam recursos para cobrir as folhas de pagamento.





De acordo com a Abrasel, o faturamento dos bares e restaurantes já caiu entre 30% e 70% em relação ao normal com a queda de movimento causada pela pandemia. O presidente da associação afirma que participou de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, na qual pediu estímulos fiscais ao governo federal.





Para Solmucci, a solução para evitar a quebradeira seria o Estado ajudar a pagar os salários ou ativar o seguro desemprego dos trabalhadores. “Não dá para o Estado continuar achando que o mercado vai se ajustar. Agora tem que ter a mão forte do Estado para salvar o pequeno empresário do Brasil”, afirma o presidente da Abrasel.

*estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz