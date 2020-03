Iata: aéreas precisam de US$ 200 bilhões em ajuda governamental

As aéreas precisam de cerca de US$ 200 bilhões em ajuda governamental para conseguir superar a crise envolvendo a coronavírus no setor, afirmou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). A equipe da Iata, junto do diretor-geral no Brasil, Dany Oliveira, participam de uma conferência com jornalistas brasileiros nesta quarta-feira.



Somente com os Estados Unidos as companhias aéreas daquele país negociam um auxílio financeiro de até US$ 50 bilhões para mitigar o impacto do coronavírus no setor.