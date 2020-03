Mercedes-Benz dará férias coletivas de 20 dias em fábricas

Para colaborar com a contenção do coronavírus, a Mercedes-Benz anunciou nesta quarta-feira, 18, que dará férias coletivas aos trabalhadores de todas as unidades que mantém no Brasil, por um período de 20 dias, entre 30 de março e 19 de abril. A previsão é que as atividades voltem no dia 22 de abril, a depender da situação do País.



A Mercedes-Benz tem fábricas em São Bernardo do Campo (SP), Iracemápolis (SP) e Juiz de Fora (MG). Além das férias coletivas, a montadoras negociou com os sindicatos locais que haverá folgas debitadas nos dias 25, 26 e 27 de março e o dia 20 de abril.



Desta quarta até terça-feira que vem, a empresa antecipará a sua campanha de vacinação contra a gripe.



"A medida não tem relação direta com o coronavírus, mas ajuda a tranquilizar os colaboradores em casos de sintomas gripais", afirma a montadora, em nota.



Outras duas montadoras já anunciaram férias coletivas a partir do dia 30 de março, a GM e a Volkswagen. A da primeira deve durar duas semanas enquanto a da segunda está prevista para um período de dez dias.