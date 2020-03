Coronavírus: American Airlines cancela voos dos Estados Unidos para o Brasil

Passageiros podem solicitar reembolso total (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Em função do avanço do coronavírus pelo mundo, a American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil a partir desta segunda-feira (16). A decisão da companhia aérea, publicada na noite deste sábado (15), afeta viagens para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Manaus pelo menos até 6 de maio. Os passageiros que embarcariam nestes voos podem solicitar reembolso total.De acordo com a American Airlines, as alteração são uma resposta à redução de demanda e mudanças nas restrições de viagem do governo dos EUA devido ao coronavírus (covid-19). Na última quarta-feira, o presidente Donald Trump anunciou a suspensão, por 30 dias, de todos os voos da Europa para os Estados Unidos.