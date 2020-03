Gol suspende voos internacionais até 30 de junho em razão do coronavírus

(foto: Reprodução/Gol)

anunciou nesta terça-feira, 17, apara o exterior até 30 de junho. A medida, segundo a empresa, visa adequar asao novo cenário de demandas porA companhia afirma ainda que está acatando as restrições de viagem impostas pelas autoridades dos países nos quais opera, naalém de recomendações das autoridades dosAs operações no mercado doméstico também serão reduzidas. A previsão é de um corte de 50% a 60% da malha aérea. No total, entrea companhia espera diminuir entre 60% e 70% suas operações até meados de junho."A Gol acompanha de perto as recomendações dos órgãos responsáveis não só com relação à saúde e bem-estar de quem a escolhe para voar, mas também ligadas à flexibilização das políticas de remarcação e cancelamento de viagens nacionais e internacionais", afirma a companhia em nota.