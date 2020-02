Cotado a R$ 4,37, dólar bate novo recorde após fala de Guedes e avanço do coronavírus

(foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Negociado a 4,37 - novo recorde de cotação - o dólar regiu à fala ministro Paulo Guedes, de que "câmbio não está nervoso" e que "o dólar alto é bom para todo mundo".



08:37 - 13/02/2020 BC vê crescimento gradual da economia do País, diz Campos Neto coronavírus. Nessa quarta-feira (12), o governo chinês implementou nova metodologia para contabilização dos infectados, o que elevou significamente o número de registros. O mercado teme o impacto do avanço da doença sobre as projeções de crescimento da economia global. Negociado ade- oregiu à fala ministro, de que "câmbio não está nervoso" e que "o dólar alto é bom para todo mundo".A divisa também foi pressionada pelo aumento dos casos de infecção pelo novo. Nessa quarta-feira (12), o governo chinês implementou nova metodologia para contabilização dos infectados, o que elevou significamente o número de registros. O mercado teme o impacto do avanço da doença sobre as projeções de crescimento da economia global.





A valorização da moeda americana acumulada para o mês é de 1,53%. No ano, a alta é de 8,5%.



Disney O dólar encerrou quarta (12) cotado a R$ 4,35 - o maior valor nominal até então - após a polêmica fala Guedes sobre o fato de o câmbio mais baixo permitir que empregadas domésticas viajassem para o exterior.





"O câmbio não está nervoso, ele mudou. Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para Disneylândia, uma festa danada. Pera aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para Cachoeiro do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil. Está cheio de coisa bonita para ver", disse o ministro, durante um evento em Brasília.





Segundo previsões de analistas, a cotação do dólar deve chegar a R$ 4,45, em decorrência de fatores como redução dos juros básicos no Brasil (para 4,25%), agenda de reformas ainda incerta e os temores sobre o avanço do coronavírus.