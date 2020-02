'Eu, como cidadão, acho que está um pouquinho alto o dólar', diz Bolsonaro

(foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Após alta recorde do, o presidente Javaliou que o preço da moeda está "um pouquinho alto". Ele não quis comentar a declaração polêmica do, de que o dólar mais baixo permitia a empregadas irem à Disney e virou "uma festa danada"."Pergunta para quem falou isso. Eu respondo pelos meus atos", disse Bolsonaro nesta quinta-feira, 13, ao ser questionado sobre a fala de Guedes por jornalistas na saída do. "Respondo pelos meus atos", insistiu diante de novos questionamentos sobre o que achou da declaração.Bolsonaro disse que costuma conversar com o presidente do, Roberto Campos Neto, para saber o motivo da alta do dólar, mas que não interfere diretamente nas decisões da área econômica. O presidente considera que o valor de R$ 4,35 do dólar, que marcou a quarta alta consecutiva, está "um pouquinho alto"."De vez em quando eu converso com oNeto). Vocês sabem que eu entendo para burro de economia, sabem disso. E está dando certo a economia por causa disso, porque eu não interfiro. Por exemplo, quando acaba a reunião do Copom, quando decide 4,25 (%), daí eu converso: 'Roberto, o que aconteceu?'. Apenas depois que aconteceu. Eu, como cidadão, está um pouquinho alto, está um pouquinho alto o dólar", declarou o presidente.O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quarta-feira o atual patamar da taxa de câmbio e afirmou que "não tem negócio dea R$ 1,80", o que estaria desincentivando até mesmo o turismo interno."Todo mundo indo praEmpregada doméstica indo pra Disneylândia. Uma festa danada. Peraí. Vai passear ali em Foz de Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, cheio de praia bonita. Vai pra Cachoeiro de Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu. Vai passear no Brasil, vai conhecer o Brasil, que tá cheio de coisa bonita pra ver", afirmou Guedes, em palestra no evento realizado em Brasília no final da tarde.