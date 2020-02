Preço médio do botijão de gás praticamente não variou em 2019

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

de 13 quilos praticamente não variou de preço em 2019. A variação do preço praticado entre janeiro e dezembro do ano passado foi de 0,13%, saindo depara. Os números são de levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ().

Sindigás), Sergio Bandeira de Mello, comemorou a estabilidade do preço do botijão de gás. "Dado que é um produto de primeira necessidade para as famílias brasileiras e tem um peso importante no orçamento doméstico, essa notícia é muito positiva. Note-se que o comportamento do preço também é um indicativo da alta competitividade presente no mercado de GLP", afirma Bandeira de Mello. O presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (),, comemorou a estabilidade do preço do botijão de gás. "Dado que é um produto de primeira necessidade para as famílias brasileiras e tem um peso importante no orçamento doméstico, essa notícia é muito positiva. Note-se que o comportamento do preço também é um indicativo da alta competitividade presente no mercado de GLP", afirma Bandeira de Mello.

Os tributos foram o componente de preço que tiveram a maior variação no período. Ainda segundo o levantamento da ANP, os tributos respondem por R$ 11,84 do preço médio de dezembro, uma variação de 9,53% em relação ao número de janeiro, de R$ 10,81. Já a margem da Petrobras passou de R$ 25,24 em janeiro para R$ 26,62 em dezembro – uma alta de 5,47%. A distribuição teve perda de margem, de 15,28%. Em janeiro, a margem bruta de distribuição e custos era de R$ 16,36. No final do ano, era de R$ 11,84.