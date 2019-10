Petrobras sobe preço do gás de cozinha em 5% em refinarias e gás industrial em 3%

A Petrobras anunciou reajuste médio de 5% para o GLP P13, o gás de cozinha, nas suas refinarias. A partir desta terça-feira, 22, a estatal passará a cobrar um preço médio de R$ 1.943,34 por tonelada, contra R$ 1.850,84 anteriormente. O ultimo reajuste havia sido feito em 5 de agosto.



A alteração foi antecipada na segunda-feira, 21, pelo Sindicato Nacional das Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás).



Com o reajuste, o preço médio do botijão de 13 quilo nas refinarias passará de R$ 24,06 para R$ 25,26. A Petrobras entrega o GLP para ser envasado pelas distribuidoras.



Gás industrial



A estatal também anunciou reajuste no gás industrial, cujo preço médio saltou 3% também a partir desta terça, para R$ 2.009,34 por tonelada. Deste agosto, o produto era vendido por R$ 1.950,8/t nas refinarias da estatal.



Os preços são para pagamentos à vista e sem os tributos.