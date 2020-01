Cemig troca presidente em meio ao debate sobre a privatização da empresa

Governador de Minas pretende privatizar empresas estatais ou mistas, entre elas a Cemig (foto: Divulgação/Cemig)

Novo presidente

Menos de um ano após assumir o comando daanunciou na manhã desta segunda-feira (13) que deixou a presidência da estatal mineira.Após reunião do Conselho de Administração da, o economistafoi anunciado como novo presidente da Cemig. A troca acontece em meio a um debate sobre a privatização da empresa.Em carta, o ex-diretor da Fiat no Brasil entre 2004 e 2015, se despediu dos funcionários e citou que sua saída se deve a questões pessoais, sem dar detalhes do motivo. Belini havia assumido o comando da companhia em fevereiro do ano passado e era considerado peça estratégica do(Novo) para levar à estatal soluções adotadas na iniciativa privada.A intenção do governo estadual, que era apoiada pelo agora ex-presidente, é, como medida para aderir aoe aumentar os investimentos no setor energético de Minas Gerais.“É com sentimento de dever cumprido que anuncio minha saída da presidência da Cemig. Esta é uma grande empresa, não apenas pelo tamanho e responsabilidades que tem no atendimento a 774 municípios do estado, mas também pela sua história e pela consistência e competência que conduziu o desenvolvimento de Minas Gerais desde que foi criada por Juscelino Kubitschek”, disse Belini em sua carta de despedida.Ele continuará participando doda empresa. Segundo Belini, em 2019 a Cemig zerou as obras atrasadas e reduziu os cargos de liderança na empresa em 25%.“A dívida foi reperfilada e seu custo reduzido significativamente. Fizemos uma reestruturação administrativa inédita na história da empresa, com redução de 25% dos cargos de liderança. A Cemig conseguiu equacionar um plano de investimentos para o atual ciclo (até 2022), de R$ 8,2 bilhões”, disse o ex-presidente.Osda Cemig na ampliação da transmissão de energia e na qualidade do atendimento em várias regiões do estado são apontados pelo governador Zema como principal motivo para a privatização da empresa.Segundo o governador, são necessáriospara que a Cemig consiga atender às demandas atuais de empresas e consumidores mineiros. Sem esse recurso, a empresa precisaria de aportes do governo para fazer tais investimentos, o que não é viável de acordo com Zema.O plano do governo estadual de privatizar a Cemig encontra resistência na. Vários deputados fizeram críticas no último semestre aos vídeos postados pelo governador em suas redes sociais com críticas à estatal.considera que a privatização da Cemig precisará ser discutida com o Poder Legislativo ainda este ano, mas espera primeiro aprovar a venda da Codemig e o reforma da previdência que atinge os servidores estaduais.Apresentado na manhã desta segunda-feira (13), logo após o anúncio da saída de Cledorvini Belini, ofalou sobre o desafio de liderar a empresa em momento de mudanças e enalteceu as medidas tomadas pelo antecessor ao longo de 2019.“Tenho um respeito imenso às conquistas já alcançadas. Vamos seguir na linha mestra do planejamento estratégico. Meu compromisso é engrandecer ainda mais a Cemig e prestar serviço à sociedade com qualidade e preços competitivos”, afirmou Passanezi.Doutor em economia pela Universidade de São Paulo (USP), Passanezi é graduado em direito pela PUC-SP e tem especialização em gestão, liderança e inovação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele já passou por cargos de liderança em empresas do setor elétrico, como a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (ISA CTEEP), e do setor financeiro, como representante do BBVA no Brasil.