Black Friday: consumidor tem que acordar cedo para aproveitar ofertas; veja horários

Shoppings e lojas de eletroeletrônicos estenderam horários de funcionamento nesta sexta-feira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

Quem quiser aproveitar as ofertas da- a maior liquidação varejista do ano - já poderá ir às compras cedo pela manhã, e até mesmo de madrugada. Esperando conseguir atender o fluxo de clientes maior, ose asde Belo Horizonte vão funcionar com horário estendido nesta sexta-feira.

Algumas lojas do, na Região da Pampulha, já estarão abertas na madrugada de quinta para sexta, a partir das. Além disso, o estacionamento será gratuito até às. Os consumidores poderão participar de um jogo de realidade aumentada e "caçar" promoções de mais de, com descontos que podem chegar a até. No cinema, o consumidor também encontrará ofertas: a inteira do ingresso custarána data.

Já o BH Shopping, na Região Centro-Sul da capital, também ampliará o horário de funcionamento para receber os clientes: de 9h às 23h30. O empreendimento decidiu começar a campanha de Natal logo depois da Black Friday. Assim, quem gastar pelo menos R$ 500 amanhã ganhará um panetone e cupom que dá direito a concorrer a dois carros. Segundo o shopping, 80% das lojas oferecerão descontos que devem variar de 20% a 70%.

O Diamond Mall, no Bairro de Lourdes, abrirá as portas às 9h e fechará às 23h. De acordo com o empreedimento, 60 lojas participarão da campanha, anunciando descontos de até 70%. Por lá os clientes também poderão concorrer a prêmios de fim de ano. A partir de amanhã até 25 de dezembro, com pelo menos R$ 550 em compras, o cliente concorre a um carro e a duas entradas para um show internacional em 2020, além de ganhar uma caixinha de som bluetooth.

As lojas da rede varejista Casas Bahia estarão abertas a partir das 6h de amanhã. A rede decidiu estender a campanha para a data de hoje e já anuncia descontos nesta quinta-feira. As ofertas também podem ser acessadas pela internet e pelo aplicativo da marca.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira