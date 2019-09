Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina em 2,5% nas refinarias

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

aumentou a gasolina em, nesta sexta-feira (27/9). O preço doficou estável. A elevação ocorre uma semana depois de uma majoração deno combustível mais usado nos carros de passeio. Os preços praticados, sem impostos, na refinaria, subiram de, em 19 de setembro, para, hoje. Nos postos, o impacto deve ser repassado aos consumidores.

Com o aumento, a gasolina acumula alta de cerca denas distribuidoras desde a semana passada. Segundo a estatal “o repasse ou não do aumento para os consumidores finais fica a critério das distribuidoras e postos".

A Petrobras, que costumava divulgar os percentuais de aumentos para a imprensa cadastrada, deixou de fazê-lo. Agora, disponibiliza a informação apenas no site da companhia. Procurada, a assessoria de imprensa disse que a companhia “está cumprindo o que a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) determina em relação à divulgação de reajustes”.

Segundo pesquisa da ANP na semana até 21 de setembro, o preço médio da gasolina nos postos no país estava em R$ 4,317, alta de 0,16% frente à semana anterior. O primeiro aumento, de 19 de setembro, se justificou por conta do ataque a instalações petroleiras na Arábia Saudita, o que provocou uma disparada no preço do barril de petróleo, em torno de 19%, no mercado mundial.

No entanto, houve uma acomodação desde então, com a retomada da produção árabe, e a alta ficou abaixo de 7%. Também usado pela estatal para manter a paridade internacional dos combustíveis, o câmbio está estável nesta semana.