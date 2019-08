País tem 248 obras de mobilidade urbana paradas

Wikimedia Commons (foto: Obra em Goiânia)

Mais de duas centenas dedeprevistos para o País estão paralisadas, sem perspectiva de terem suasretomadas no curto prazo.Um levantamento feito pela(NTU) revela que, atualmente, 248 empreendimentos ligados a ônibus -, corredores e faixas exclusivas - estão paralisados em todo o País. Juntos, esses empreendimentos somam 2.743 quilômetros de extensão de transporte que deveriam estar em operação em 75 cidades do País, mas estão travados.é resultado de uma conjunção de fatores, que passam pelo, falta de priorização na agenda de municípios e do governo federal,. "Está tudo paralisado nessa área. Infelizmente, essa é a realidade. Os dados estão aí para mostrar que a mobilidade urbana não está dentro das prioridades do governo", avalia Otávio Cunha, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente executivo da NTU.O estudo mostra que, em 2009, os anúncios dodavam conta de que as obras de mobilidade urbana receberiam aporte total de R$ 151,7 bilhões. O setor foi explorado como um dos maiores beneficiados pela realização dae da. Dez anos depois, o resultado é frustrante. Pelos cálculos da NTU, somente R$ 14,2 bilhões, o equivalente a 9,4% do previsto, foram efetivamente injetados em projetos que saíram do papel e que estão em operação.O balanço aponta que, atualmente, existem 706 empreendimentos de mobilidade urbana em alguma fase de obras no País, uma elevação de apenas 3% em relação ao ano passado, que contabilizava 691nessa área. Somente R$ 348 milhões foram destinados pelade 2019 para a implantação de empreendimentos de, ou seja, 0,01% do Orçamento total do governo federal.do serviço oferecido à população ajuda a explicar a queda de demanda. O brasileiro, quando pode, tende a usar menos o ônibus.No período de 1994 até 2017, segundo a NTU, o transporte público por ônibus teve redução de 50,3% dano País. Em contrapartida, os dados dodeste ano apontam que a frota deaumentou 175% desde o ano 2000, passando de 20 milhões para 55 milhões de unidades nos dias atuais. No mesmo período, a frota depassou de 6 milhões para aproximadamente 27 milhões, representando um acréscimo superior a 570%.Na tarde desta segunda-feira, 19, a reportagem procurou o(MDR), responsável pelos empreendimentos de mobilidade urbana, para comentar o assunto. Não houve um posicionamento até o fechamento desta edição.