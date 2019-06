Federação dos Bancos alerta para golpe virtual

Ofertas tentadoras podem estar escondendo links maliciosos que capturam informações do usuário (foto: Pacífico/CB/D.A Press %u2013 24/6/13)

Geralmente, nas proximidades deaproveitam momentos de grande volume depara aplicar golpes e roubar dados pessoais.) alerta que é importante tomar cuidado com as, especialmente na internet.Ofertas tentadoras escondem, às vezes, links maliciosos que capturam dados pessoais.“Desconfie dascom preços muito menores do que o valor real do produto. Os criminosos aproveitam a empolgação dos consumidores com a oportunidade de um bom negócio para aplicar golpes”, alerta o diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da Febraban, Adriano Volpini.Sites e e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das artimanhas usadas pelos golpistas para enganar as pessoas e ter acesso a informações pessoais, como nome completo,, número de cartões de crédito e dados bancários. Funciona assim: a pessoa recebe um e-mail ou mensagem com ofertas tentadoras. Ao clicar, é direcionada para um site falso.Acreditando ser uma página confiável, ela fornece dados sigilosos, como número de cartão de crédito e senhas. Com essas informações, os bandidos realizam transações, burlam bloqueios de segurança, desbloqueiam novos cartões e realizam a confirmação de dados pessoais da vítima.Outro esquema muito utilizado pelas quadrilhas, diz a Febraban, envolve aplicativos maliciosos. O golpe também começa com o envio de um e-mail suspeito com um link.Ao clicar, umse instala no dispositivo dando acesso total aos bandidos. Com essa técnica, comumente chamada de phishing, eles conseguem acessar dados como nomes de usuário e senhas e realizar transações.Segundo a Febraban, as quadrilhas detambém costumam usar as redes sociais para ter acesso às informações das vítimas. Os criminosos usam perfis falsos com ofertas tentadoras de produtos mais baratos, promoções para ganho de pontos e milhagens e recadastramentos de segurança, usados como artifício para a captura de dados dos clientes.Outro ponto que merece atenção são os. A grande popularidade dos smartphones despertou a atenção das quadrilhas que passaram a criar golpes específicos para essa plataforma.É o caso do golpe da clonagem de WhatsApp, em que os criminosos enviam mensagens para os contatos da pessoa, fazendo-se passar por ela, pedindo dinheiro emprestado.Medida simples para evitar que osejaé habilitar, no aplicativo, a opção “Verificação em duas etapas” (Configurações/Ajustes > Conta > Verificação em duas etapas). Dessa forma, é possível cadastrar uma senha que será solicitada periodicamente pelo aplicativo.» Ao receber umnão solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se o remetente é, de fato, uma empresa idônea. Não clique em links. Digite os dados no navegador para acessar;» Ao utilizar sites de busca, verifique cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam-se de “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas;» Dê preferência ae verifique a reputação de sites não conhecidos, lendo comentários de clientes que já utilizaram as plataformas;» Nunca use umou de um estranho para efetuar compras ou inscrever seus dados bancários;» Sempre utilize, em seu computador ou smartphone, softwares e aplicativos originais e mantenha sempre um antivírus atualizado;» Caso seu celular seja roubado, entre em contato com a central de atendimento de seu banco para comunicar a ocorrência e bloquear as operações que podem ser feitas via smartphone;» Não repasse nenhum código fornecido por SMS e nem qualquer outra informação sem confirmação com o setor responsável das empresas por meio dos canais de atendimento;» Como regra, as grandes empresas de compra e venda na internet não mantêm contato com o cliente por meio dede mensagens. Portanto, sempre desconfie.