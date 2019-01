BC lança 'assistente virtual' para consulta de informações sobre dívidas e contas

O Banco Central informou nesta quinta-feira, 24, por meio de nota, que está lançando o Din, seu assistente virtual (Chat Bot). O Din estará disponível na página do Registrato - sistema em que o cidadão pode consultar relatórios com informações sobre operações de crédito e relacionamento com bancos.



"Em sua versão inicial, o Din vai auxiliar o cidadão a consultar relatórios sobre dívidas, operações de câmbio, contas e outros relacionamentos que possui com instituições financeiras. O Din evoluirá em breve para ajudar com outros assuntos que envolvam o cidadão e o BC", disse o BC por meio de nota.



A versão inicial da ferramenta, conforme o BC, auxilia o cidadão na consulta de certidão de que não possui nenhum relacionamento com instituições financeiras. Este documento é utilizado, por exemplo, para comprovar hipossuficiência financeira (incapacidade de se sustentar) para os casos de recebimento de financiamento estudantil e auxílio jurídico gratuito.



"O Din funciona mediante conversa guiada, utilizando tecnologias de inteligência artificial e machine learning. A iniciativa está alinhada à estratégia do Banco Central de utilizar as inovações tecnológicas para a melhoria de seus serviços ao cidadão", informou o BC em nota. "Inicialmente, o assistente foi desenvolvido para propiciar uma melhor experiência de uso em computadores pessoais (desktops)."



A página do Registrato pode ser acessada neste endereço: https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato.