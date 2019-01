Banco Central lança assistente virtual de atendimento ao cidadão

O Banco Central (BC) lançou nesta quinta-feira (24) um assistente virtual de atendimento ao cidadão chamado Din. A versão inicial vai auxiliar na consultar a relatórios sobre dívidas, operações de câmbio, contas e outros relacionamentos que possui com instituições financeiras. Segundo o BC, o Din evoluirá “em breve” para ajudar com outros assuntos que envolvam o cidadão e o BC.





A versão inicial da ferramenta também ajuda o cidadão a consultar a certidão de que não possui nenhum relacionamento com instituições financeiras, servindo para comprovar, por exemplo, hipossuficiência financeira, necessária para receber financiamento estudantil e para ter acesso gratuito à Justiça.Cerca de um terço dos pedidos de informação encaminhados ao BC são sobre os relatórios disponíveis no Registrato, sistema que permite acesso pela internet a relatórios contendo informações sobre relacionamentos de clientes com as instituições financeiras e sobre operações de crédito.Segundo o BC, o novo canal de comunicação tem como objetivo facilitar o acesso do cidadão aos próprios dados. “A vantagem do assistente virtual é que a interação pode ser feita a qualquer momento, 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana, e a resposta é imediata”, acrescentou o BC.O BC informou que o Din funciona mediante conversa guiada, utilizando tecnologias de inteligência artificial e machine learning (aprendizado de máquina).