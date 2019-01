Campos Neto terá status de ministro até autonomia do Banco Central

O presidente Jair Bolsonaro já encaminhou ao Senado Federal a indicação de Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central. A informação consta de edição extraordinária do Diário Oficial da União (DOU) publicada na noite desta terça-feira, 1.



O DOU também trouxe a nova estrutura do governo federal. Nessa reorganização das pastas e atribuições, a Medida Provisória 870 prevê que o novo presidente do BC terá mantido o status de ministro de Estado "até que seja aprovada a autonomia da entidade".



Apesar dessa indicação, não há nenhum detalhamento na edição extraordinária do DOU sobre a intenção de dar autonomia à autoridade monetária.