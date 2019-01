MRV bate novo recorde

A MRV Engenharia, maior construtora e incorporadora brasileira do segmento de imóveis destinados à população de baixa renda, obteve, no quarto trimestre de 2018, a 26ª geração de caixa consecutiva, que alcançou R$ 469 milhões.



O valor consta no balanço operacional divulgado ontem pela companhia. O montante representa aumento de 43% em relação a 2017. A construtora mineira ainda sinalizou para o mercado o recorde de lançamentos, avaliados em R$ 2,23 bilhões nos três últimos meses do ano passado, aumento de 34%. Para Leonardo Corrêa, diretor-executivo de finanças e relações com investidores, o bom momento é resultado do esforço da construtora e da aposta feita em períodos anteriores, mesmo em momentos de economia desaquecida.





Ao todo, segundo o balanço, em sete anos de geração de caixa recorrente foram totalizados R$ 3,3 bilhões, e a empresa distribuiu R$ 2,2 bilhões entre dividendos e recompra. As vendas subiram de 304.862 unidades em 2017 para 321.839 no ano passado, crescimento de 5,6%. “Nosso ciclo é muito longo e isso significa que os terrenos foram comprados há dois ou três anos. No momento em que o mercado estava conturbado a gente acreditava numa retomada, isso possibilitou o recorde de agora”, afirma o diretor de finanças. A construtora já tem 25 mil unidades aprovadas e aptas para o lançamento.Ainda de acordo com Leonardo Corrêa, houve queda no número de distratos – quando o contrato acaba não sendo concluído – que, comparado ao quarto trimestre de 2017, apresenta queda de 10,3%. A mudança na forma como a empresa contabilizava as vendas ajudou a melhorar o indicador. “Antes a gente vendia e meses depois levava ao banco, mas recentemente, cerca de um ano pra cá, a compra só é contabilizada a partir do contrato assinado”, explicou.A MRV aposta também na escolha e qualidade dos terrenos, em locais com demandas específicas e com economia mais pujante, como afirma Corrêa, a exemplo do Centro-Oeste.