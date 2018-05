Após sinal de alerta, transportadoras de valores ainda temem desabastecimento

(foto: Sidney Lopes/EM/DA Press)

Depois de empresas filiadas à Associação Brasileira de Transporte de Valores (ABTV) terem dado sinal de alerta em operações devido ao desabastecimento e aos bloqueios de rodovias, a entidade que as representa se posicionou, nesta segunda-feira, explicando que elas repuseram, em parte, os estoques. A paralisação dos caminhoneiros chegou ao 8º dia nesta segunda-feira e já teve reflexo em diversos setores."As operações no Sudeste e Nordeste conseguiram repor parte dos estoques, mas ainda não está descartado o déficit de combustível caso o quadro de abastecimento caso o quadro de abastecimento permaneça nos próximos dias", explicou a ABTV, por meio de nota encaminhada à imprensa. Os carros-fortes, portanto, não estariam sendo abastecidos o suficiente para transportar os valores.Ainda segundo a associação, algumas operações no interior da Bahia e do Pernambuco nem chegaram a ser feitas em razão da falta de combustível. Na Região Norte, conforme a ABTV, os estoques estão quase finalizados, abaixo do que era recomendado. "A ABTV segue monitorando a situação e informa que os serviços estão sendo prestados dentro das possibilidades", finalizou a entidade.* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie