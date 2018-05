Abastecimento terá limite de R$ 100 e não será permitido uso de galões, afirma PM

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

A Polícia Militar de Minas informou na tarde desta segunda-feira que o abastecimento nos postos da capital vão seguir algumas regras para evitar tumultos. Ficou estabelecido que só será permitido o valor de R$ 100 por pessoa e será proibido o uso de galões. De acordo com o coronel Helbert as pessoas que forem aos postos com esses objetos – o que está acontecendo muito -, não vão poder comprar combustível.Amanhã outro postos que não receberam combustível vão receber caminhões escoltados. Segundo a PM, a definição sobre quais postos estão sendo contemplados segue orientação do sindicato do setor.“A PM está se colocando a disposição para manter e, a partir de amanhã, estudar a possibilidade de ampliação do abastecimento para outros postos na região Metropolitana de BH. Existem regras impostas nesse abastecimento: o cidadão vai poder abastecer com valor de até R$ 100, pelo menos até conseguirmos normalizar o abastecimento. E um pedido que fizemos, uma imposição da PM por questão de segurança, é que não serão aceitos abastecimentos em galões”, afirmou.Em nota, o Ministério Público de Minas também ressaltou que o Procon está atento a possíveis violações do Código do Consumidor. Dessa maneira, haverá um trabalho de fiscalização para evitar que os postos de combustível se aproveitem da condição de escassez.Se houver abusos, os comerciantes podem sofrer sanções administrativas, como multa e interdição. Além disso, os proprietários podem ser presos em flagrante e responder por crime contra a economia popular.O limite se deu por recomendação de um grupo de órgãos, formado pelo MPMG, Governo de Minas, Polícia Militar, Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Minaspetro.Enquanto isso, nos postos que receberam combustível nesta tarde, as filas estão quilômetricas.Em um dos postos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, os primeiros motoristas da fila para abastecer chegaram ao local no começo da tarde. Sérgio Mesquita, 35 anos, foi o primeiro a chegar ao posto, pouco antes das 14h.Diante de informações pela internet e Whatsapp de que teria gasolina, resolveu esperar. Segundo ele, o carro já estava no limite e ia começar a trabalhar em casa a partir de amanhã. “Apesar de ser limitado a R$ 100, já vai ajudar", disse ele.O motorista Edson Ferreira Lopes, 52 anos, foi o primeiro a chegar ao posto entre aqueles que estão de moto. Chegou as 13h45. Ao sair da empresa em que trabalha, em Betim, viu uma fila de carros e resolveu ficar. A bomba de motos é exclusiva, o que garantiu a ele a dianteira. Segundo ele, valeu a pena esperar. “Não tinha nada no tanque, não dava nem para chegar em casa”, contou.Posto Estação – Rua Tupinambás, 115Posto Oceano- Av. do Contorno, 10325Eco Empreendimentos - Rua Tupis, 1774Auto Posto Expresso- Rua Craveiro Lopes, 3050Posto Raja Gabaglia - Av. Raja Gabaglia, 2526Comercial Marcesop - Av. Amazonas, 5234Posto Mário Werneck - Av. Cristiano Machado, 9292Posto Cometa - Av. Antônio Carlos, 7826Posto Bruninha - Avenida Pedro I, 1680Posto Tropico - Av. Antonio Carlos, 6640Posto Wap - Av. Cristiano Machado, 9434Posto Cristiano Machado - Av. Cristiano Machado, 8665Posto Pole - Av. Antonio Carlos, 7400Posto Catedral - Av. Cristiano Machado, 11100Posto Entrada Obrigatória - Avenida Portugal, 4260Posto Túnel Ltda - Av. Cristiano Machado, 71 – FlorestaAraújo Comércio e Derivados de Petróleo - Av. Cristiano Machado, 70Posto Passarela - Av. Cristiano Machado, 2525Posto CN – Av. Cristiano Machado, 1383Posto Itapoã - Av. Amazonas, 2994Posto J.A. - Av. Raja Gabaglia, 2461Posto Belvedere - Av. Paulo Camilo Pena, 780Posto Grajaú - Av. Nossa Senhora do Carmo, 756Posto Mauritania - Av. Uruguai, 86Posto Fênix - Av. Amazonas, 4808Posto Olimar - Av. Tereza Cristina, 2350Posto Quick – Rua Cel José Benjamim, 17CONTAGEMFaria Revend. De Combustíveis - Via Expressa, 1559Posto Picapau - Via Expressa, 4447Posto Alamo - Rua Piche, 50Expressa Comercial - Rua Benjamim Camargos, 195Metro Com. Deriv. - Via Expressa, 223