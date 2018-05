Veja a lista de postos que serão reabastecidos na capital e na Grande BH

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Depois de anunciar a escolta de caminhões-tanque para abastecer postos de Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, a Polícia Militar (PM) divulgou a lista de quais estabelecimentos irão receber o combustível. De acordo com o major Flávio Santiago, chefe da sala de imprensa da PM, a lista é preliminar e pode sofrer mudanças. (Veja a lista no fim da reportagem)Logo após o anúncio da escolta, vários moradores já se aglomeraram em alguns postos da capital mineira, mesmo antes de saber qual receberia o combustível.De acordo com a assessoria de imprensa da PM, a medida faz parte das negociações do Gabinete de Gerenciamento de Crise, instalado pelo Governo de Minas Gerais na semana passada. "É importante conclamar a sociedade que os postos foram estrategicamente divididos por regiões para um atendimento mais igualitário, valendo-se da necessidade das pessoas. Esse atendimento funcionará de tal forma com que as pessoas possam fazer algum tipo de abastecimento", explicou o chefe da sala de imprensa da PM, Major Flávio Santiago.

BELO HORIZONTE

Posto Estação – Rua Tupinambás, 115

Posto Oceano- Av. do Contorno, 10325

Eco Empreendimentos - Rua Tupis, 1774

Auto Posto Expresso- Rua Craveiro Lopes, 3050

Posto Raja Gabaglia - Av. Raja Gabaglia, 2526

Comercial Marcesop - Av. Amazonas, 5234

Posto Mário Werneck - Av. Cristiano Machado, 9292

Posto Cometa - Av. Antônio Carlos, 7826

Posto Bruninha - Avenida Pedro I, 1680

Posto Tropico - Av. Antonio Carlos, 6640

Posto Wap - Av. Cristiano Machado, 9434

Posto Cristiano Machado - Av. Cristiano Machado, 8665

Posto Pole - Av. Antonio Carlos, 7400

Posto Catedral - Av. Cristiano Machado, 11100

Posto Entrada Obrigatória - Avenida Portugal, 4260

Posto Túnel Ltda - Av. Cristiano Machado, 71 – Floresta

Araújo Comércio e Derivados de Petróleo - Av. Cristiano Machado, 70

Posto Passarela - Av. Cristiano Machado, 2525

Posto CN – Av. Cristiano Machado, 1383

Posto Itapoã - Av. Amazonas, 2994

Posto J.A. - Av. Raja Gabaglia, 2461

Posto Belvedere - Av. Paulo Camilo Pena, 780

Posto Grajaú - Av. Nossa Senhora do Carmo, 756

Posto Mauritania - Av. Uruguai, 86

Posto Fênix - Av. Amazonas, 4808

Posto Olimar - Av. Tereza Cristina, 2350

Posto Quick – Rua Cel José Benjamim, 17

CONTAGEM