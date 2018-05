Governo baixa diesel na bomba, mas não por 60 dias

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), afirmou que o governo federal concordou em diminuir o preço do litro de óleo diesel em R$ 0,46 na bomba, mas não autoriza que o desconto seja válido por 60 dias. O governo federal concordou, segundo França, em suspender a cobrança do pedágio para os eixos suspensos em todo o país. Isso será feito ainda hoje por meio de medida provisória em edição extra no Diário Oficial da União.





Segundo o governador, isso não foi suficiente para assegurar o fim imediato da paralisação. Os caminhoneiros preferiram não se desmobilizar até quinta-feira. Em São Paulo, os pontos de bloqueio caíram de 220 para 32."Aguardamos que o presidente da República consiga equacionar isso", disse França, admitindo que há dificuldades legais. Ele pediu ainda que o Congresso vote os projetos pendentes sobre valor mínimo do frete e a Lei Geral dos Transportes.