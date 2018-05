ABPA entregará carta de manifestação contra paralisação dos caminhoneiros a Temer

Brasília, 27 - O diretor-executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin, vai ao Palácio do Planalto neste domingo, 27, protocolar uma carta de manifestação da avicultura e da suinocultura contra a paralisação dos caminhoneiros ao presidente Michel Temer.



Até a última sexta-feira, 25, após cinco dias de paralisação, a estimativa da APBA era de que a greve dos caminhoneiros iria acarretar um prejuízo financeiro estimado em R$ 1 bilhão à cadeia de aves e suínos.



Por meio de assessoria de imprensa, Santin afirmou hoje que vai relatar "graves problemas causados pelos bloqueios nas estradas do País" contra aves e suínos ao presidente da República". Uma comissão com produtores de aves, suínos e ovos participará da entrega do documento.



(Julia Lindner, Tânia Monteiro e Fernando Nakagawa)