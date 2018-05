Carros movidos a GNV viram solução e faturamento de taxistas aumenta

O taxista Paschoal Teodoro da Silva, 66 anos, comemora o aumento de clientes (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

Consumo cresce

Se por um lado a greve dos caminhoneiros deixa os postos de combustíveis vazios, por outro há motoristas que estão aproveitando este momento para rodar mais pelas ruas de Belo Horizonte.É o caso de condutores que rodam com gás natural veicular (GNV), especialmente taxistas. A reportagem doencontrou dois postos na Avenida Cristiano Machado que estão comercializando o produto, nos bairros Guarani e Xodó Marize, na Região Norte de BH. O combustível chega por gasodutos.No posto do Bairro Xodó Marize, o taxista Paschoal Teodoro da Silva, 66 anos, abasteceu o cilindro de gás na manhã deste sábado e relatou aumento do movimento nesta semana de greve. “Posso te falar que estou rodando 40% a mais do que antes da greve. Hoje mesmo peguei um passageiro que disse que estava sem gasolina e por isso precisou do táxi”, afirma o motorista. O jeito, segundo ele, é aproveitar o momento. “Tenho que rodar bastante para ganhar um dinheiro extra”, afirma o taxista.O frentista Warley Henrique Damazio de Souza conta que muitos veículos estão equipados com GNV. “Não é só táxi. Tem motoristas de aplicativos, caminhões menores. Como o gás chega pela tubulação, ainda estamos fornecendo”, diz ele.

Segundo a Gasmig, nos últimos dias, alguns postos registraram aumento de até 30% na venda de GNV.



A média de vendas aumentou 18% nos últimos dias e em alguns postos mais centrais chegou a ultrapassar 30%.



A demanda nas oficinas por orçamentos para implantação de GNV em veículos aumentou cerca de 50% em quatro dias. Há oficinas com filas de mais de 30 dias para executar o serviço.



O preço do metro cúbico do GNV varia de R$ 2,69 a R$ 2,89.



Atualmente, Minas Gerais tem 10 Oficinas Convertedoras Homologadas pelo INMETRO e mais 4 em processo de homologação.



O dono de veículo que opta pela conversão para o GNV pode economizar de 50 a 60% no custo por km rodado.



A conversão com uso dos kits de 5ª Geração está na faixa de R$ 4.500 à R$ 5.500 à vista.



A Gasmig tem 54 postos que distribuem Gás Natural Veicular – GNV. O fornecimento do combustível é 24 horas.