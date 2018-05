Aeroporto de Confins tem cancelamentos neste sábado por falta de combustível

Estoque de combustível do terminal está no patamar mínimo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, localizado em Confins, na região metropolitana da capital mineira, segue tendo problemas devido a paralisação dos caminhoneiros. O estoque de combustível no terminal está no patamar mínimo. Por isso, está sendo feito um plano de contingência no abastecimento das aeronaves. Na manhã deste sábado, já são dois voos cancelados.A restrição no abastecimento das aeronaves teve início nessa sexta-feira. De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pelo terminal, a situação é de alerta. “O nível do estoque de combustível está no patamar mínimo e o plano de contingência continua acionado para reduzir o impacto para os passageiros”, disse.Desde a madrugada deste sábado, dois voos foram cancelados. Um deles é o voo 3216, da empresa Latam, que seguiria para Brasília. Outro é o voo 5772, da Azul Linhas Aéreas, com destino a Porto Seguro.Para evitar transtornos, a BH Airport orienta os passageiros a entrar em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto.Nessa sexta-feira, a situação foi a mesma. A dificuldade de abastecimento das aeronaves fez com que 12 voos fossem cancelados no aeroporto. Em razão da falta de querosene de aviação, o Aeroporto de Brasília cancelou 15 voos, incluindo partidas para Confins, Recife (PE), Imperatriz (MA), Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Teresina (PI), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Miami (EUA). Os transtornos que afetam os passageiros podem se intensificar, segundo a própria Infraero, que monitora o abastecimento de querosene de aviação nos terminais.“A Infraero segue monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo”, afirma a estatal em nota, divulgada nessa sexta-feira.