Infraero diz que seis aeroportos do País já estão sem combustível

Brasília, 24 - Levantamento da Infraero ao qual o jornal



O Estado de S. Paulo



teve acesso mostra que seis aeroportos administrados pela estatal já estão sem combustível: Carajás (PA), São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Ilhéus (BA), Palmas e Juazeiro do Norte (CE). Em Congonhas, o estoque de querosene dura até as 16 horas de amanhã.



Os estoques duram até 12 horas em cinco aeroportos Recife, Goiânia, Maceió, Londrina e Navegantes (SC). Em Recife, o levantamento indica que os estoques duram até logo mais às 20h00. "Sem perspectiva de novas carretas", informa.



Em Vitória, o estoque dura mais aproximadamente 18 horas. Em 27 aeroportos, há combustível para operar mais de 18 horas à frente. Estão nessa lista: Teresina, Parnaíba (PI), Congonhas, Foz do Iguaçu, Aracaju, Santos Dumont, Campo Grande, Joinville, São Luiz, Manaus, Uberlândia, Montes Claros, Uruguaiana, João Pessoa, Paulo Afonso, Santarém, Bacacheri (PR), Cuiabá, Campina Grande, Petrolina, Porto Velho, Imperatriz, Belém, Rio Branco, Corumbá, Curitiba, Boa Vista, Macaé.



(Lu Aiko Otta)