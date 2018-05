Sem combustível, postos de BH ficam desertos neste sábado

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

Posto fechado no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

As filas quilométricas encontradas pelos moradores de Belo Horizonte nos últimos dias nos postos de gasolina por conta da falta de combustíveis deram lugar a estabelecimentos vazios neste sábado. No sexto dia da greve dos caminhoneiros vai aumentando o número de postos sem gasolina, óleo diesel e etanol e por isso os locais vão ficando vazios.A reportagem percorreu 15 postos desde a Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, até a Linha Verde, entre as Regiões Norte e Nordeste, e em todos eles não há os três combustíveis. Apenas gás natural veicular em duas unidades da Cristiano Machado, nos bairros Guarani e Xodó Marize, na Região Norte. No posto da Rua Sapucaí com Rua Silva Jardim, na Floresta, Região Leste, as grades foram colocadas fechando o estabelecimento.Na Cristiano Machado com Conceição Macedo Novais, no Cidade Nova, Região Nordeste, uma placa indica aos condutores a falta de combustíveis, que chegaram ao fim na quinta-feira. “Só está funcionando a troca de óleo e o calibrador”, diz o frentista Cláudio Rodrigues.Nas imediações do Minas Shopping três postos estão sem gasolina na Cristiano Machado, os três no sentido bairro da avenida. Mais distante do centro de compras, no Bairro Guarani, na Região Norte, funcionários ocupam o tempo ocioso pela falta de combustíveis dando manutenção no terreno do posto, pintando o meio-fio.O último balanço divulgado pela Minaspetro é preocupante. Dados divulgados às 16h dessa sexta-feira, mostram que o índice de desabastecimento estava em 90%.