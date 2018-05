Sexto dia de protestos dos caminhoneiros tem mais de 60 bloqueios nas estradas mineiras

Manifestação teve início na última segunda-feira (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

10h40- Continuam as seguintes interdições apenas para veículos de carga: pic.twitter.com/9iwy9CDOWV — PRF MINAS GERAIS (@PRF191MG) May 26, 2018

Forças nas estradas

Mesmo com a determinação do governador Michel Temer (PSDB) de colocar nas ruas as forças nacionais e federais, a paralisação dos caminhoneiros entra no seu sexto dia neste sábado. Em Minas Gerais estão bloqueados 63 trechos em rodovias federais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em todos os pontos somente os veículos de carga estão sendo impedidos de circular. Os carros seguem normalmente.A manifestação dos caminhoneiros acontecem em 10 diferentes rodovias que cortam o estado. NA BR-381, entre Belo Horizonte e São Paulo, os atos acontecem em 19 diferentes pontos. Os veículos de carga estão parados impedindo parcialmente o trânsito. Os protestos na estrada acontecem em Igarapé, na Grande BH, Oliveira, e Perdões, na Região Centro-Oeste, além de Lavras, Carmo da Cachoeira, Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, Pouso Alegre, Itapeva, e Extrema.Nas rodovias estaduais, os caminhões estão parados na BR-356 em dois pontos. Próximo ao km 56, em Itabirito, e ao km 73, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. Também há um ato na MG-129, no km 121, próximo a Mariana, e na MG-424, no km 4, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), somente os veículos de carga estão retidos. Carros passam normalmente.Os seguidos dias de manifestações já afeta alguns serviços. Risco de desabastecimento de água. Suspensão da coleta de lixo. Falta de materiais nos hospitais. Postos sem gasolina e álcool. Escolas, universidades e faculdades sem aula. Parques e zoológicos fechados. Esses são alguns dos serviços públicos prejudicados em Minas Gerais devido aos protestos de caminhoneiros contra a alta no preço dos combustíveis.Na lista que aumenta a cada dia, a mobilidade urbana também é atingida, e quem sofre é a população. Ontem, em uma sexta-feira de caos, os ônibus circularam com quadro de horário de domingo, fazendo viagens com intervalos maiores e com menos veículos rodando. O resultado foram longas filas em pontos de coletivos e nas estações do Move, muita revolta e protestos. Pneus foram queimados e a Estação Pampulha chegou a ficar fechada pelos manifestantes. Hoje, a BHTrans anuncia que manterá o esquema de circulação com metade dos ônibus, o que serve de alerta para os usuários.O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar para proibir o bloqueio em rodovias e autorizar o uso de força da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Força Nacional caso seja “imprescindível”. Na ação, proposta pela Advocacia-Geral da União, o magistrado também autorizou a cobrança de multas para quem descumprir as ordens.As multas que o ministro autorizou são de R$ 100 mil por hora “às entidades responsáveis, por atos que culminem na indevida ocupação e interdição das vias públicas, inclusive acostamentos” e de R$ 10 mil por dia para cada manifestante “que se recuse a retirar o veículo que esteja obstruindo a via pública ou proprietário do veículo que esteja obstruindo a via pública”, por descumprimento das ordens da liminar.