Protestos contra o aumento do combustível acontecem em mais de 60 trechos em Minas

Moradores fecharam a BR-040 em Ribeirão das Neves, na Grande BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Aeroporto

Força Nacional

Os protestos dos caminhoneiros nas estradas mineiras continuam firmes na tarde desta sexta-feira, contrariando o anúncio do governo, na noite de quinta-feira, de um possível acordo. Continuam bloqueados ao menos 69 trechos de rodovias estaduais e federais que passam por Minas Gerais. A situação mais crítica é na BR-040, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o trânsito estava totalmente impedido desde a manhã de hoje.O trânsito na BR-040, entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, é lento desde a manhã desta sexta-feira devido a interdições na rodovia. Moradores fazem protestos em dois pontos, no km 511, no Bairro Liberdade, e no km 517, em Ribeirão das Neves. A tropa de choque da Polícia Militar (PM) conseguiu liberar o trecho do km 511. Bombas de gás e de efeito moral foram usadas. Ao menos três pessoas foram detidas. No outro ponto, ainda há manifestação.De acordo com o major Flávio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da PM, o grupo que fechava a BR-040 se aproveitou da manifestação dos caminhoneiros para fechar a rodovia. “Oportunistas infratores fecharam a rodovia, não tem nada a ver com o movimento dos caminhoneiros, inclusive colcocaram carcaça que foram furtadas por eles de um ferro-velho. Fecharam a via e começaram a cobrar pedágio e até pequenos furtos foram registrados”, disse. Cinco pessoas foram presas.“Uma ação pontual da PM. Não permitiremos distúrbios sociais e civis, não permitiremos balburdias e os aproveitadores que acabam entrando no direito de manifestação de outros, e fazendo com o que aconteça este tipo de situação”, finalizou.Os protestos também atingem as estradas estaduais. Na BR-356, os caminhoneiros bloqueiam o trânsito em dois pontos. No km 53, em Itabirito, e km 74, em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Em Sete Lagoas, na mesma região, há manifestação na MG-238, no km 25, e na MG-231. Em Belo Horizonte, um ato acontece no Anel Rodoviário, no Bairro Olhos D'água, Região Oeste, no encontro com a BR-040. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), somente veículos de carga estão sendo impedidos de trafegar em todos esses pontos.A falta de combustível também afeta o pleno funcionamento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins. De acordo com a BH Airport, concessionária responsável pelo terminal, está tendo restrição no abastecimento das aeronaves. Por causa disso, quatro voos já foram cancelados, segundo o último balanço divulgado pelas empresas.A BH Airport orientas os passageiros que têm viagem nesta sexta-feira que entrem em contato com as companhias aéreas antes de seguir para o aeroporto.O presidente Michel Temer (MDB) anunciou no início da tarde desta sexta-feira que acionou a Força Nacional de Segurança Pública para desbloquear as estradas que estão tomadas pelos caminhoneiros, em greve desde a segunda-feira, e convocou os governadores a acionarem os policiais a fazerem o mesmo nos estados.