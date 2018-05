Manifestação dos caminhoneiros começa a afetar abastecimento na Ceasa

A manifestação dos caminhoneiros contra a alta do combustível começa a afetar o comércio nas Centrais de Abastecimento de Minas (Ceasa/MG), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os preços de alguns produtos também estão sendo afetados pelo movimento que atinge as principais rodovias do país.

A batata inglesa, por exemplo, lidera o ranking da alta do valor de venda dos produtos comercializados no local. Na manhã desta quarta-feira, o legume era encontrado com variação de até 470%, se comparado com o dia anterior.





Um saco com 50 quilos custava R$ 70 na terça-feira (22). Hoje, era negociado entre R$ 300 e R$ 400.Entre os produtores do Ceasa circula a informação de que poderá haver uma paralisação nas vendas a partir desta quinta-feira (24).Atacadistas afirmaram aoque a paralisação seria uma consequência da falta de produtos. Os comerciantes reclamaram que o movimento no local está abaixo do normal devido à frequência cada vez menor dos caminhões com os produtos que chegam ao local.

*Sob a supervisão do editor Renato Scapolatempore