Sindicato diz que protesto de caminhoneiros já causa falta de combustíveis em Minas

Fila de caminhões aguardando para abastecer em posto de combustível, na BR-381, nesta manhã (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)

A greve dos caminhoneiros contra os recorrentes aumentos no preço do óleo diesel , com fechamento de estradas em todo o Brasil, provoca falta de combustíveis em Minas Gerais, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Minaspetro).









“Os bloqueios nas rodovias que cortam o estado, em especial a BR 381, onde está instalada a Regap, impedem a chegada dos produtos que compõem os combustíveis revendidos aos consumidores; em consequência disto, as bases das companhias distribuidoras estão fechadas, acarretando no não reabastecimento dos postos que operam na RMBH e no interior do estado”, diz a nota.







Ainda segundo a entidade sindical, está próximo o cenário de desabastecimento geral dos postos na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em outras localidades do estado, caso os bloqueios permaneçam nas estradas.





Apesar de afirmar que postos da Grande BH estão sem combustíveis, o sindicato não afirmou em quais cidades há falta dos suprimentos e reiterou que também é contra o aumento nos preços.

Bloqueios sem fim

Desde a segunda-feira os protestos dos caminhoneiros tem gerado caos aos motoristas que precisam passar por importantes rodovias do Brasil. Em Minas Gerais, as manifestações paralisam, parcialmente, as BR’s 040, 381, 262, 050, 151 e 116.





a movimentação dos caminhoneiros gerou reflexos ao Anel Rodoviário, na altura do Bairro Olhos D’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte. Na manhã desta quarta-feira,, na Região Oeste de Belo Horizonte.

*Sob supervisão do editor Benny Cohen