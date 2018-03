Empórios que vendem alimentos a granel resistem ao tempo e crescem em BH

Empórios são especializados na venda de produtos alimentícios fracionados (foto: Tulio Santos/EM)

Um negócio que funciona nos moldes dos antigos armazéns de interior se espalha pela cidade grande: são os pequenos empórios especializados na venda de produtos alimentícios fracionados, a granel. Instalados em bairros como Belvedere, Gutierrez e Savassi, entre outros, oferecem comodidade ao consumidor – que não precisa mais se deslocar para centros de distribuição no estilo do Mercado Central para encontrar produtos como castanhas, farinhas, temperos e, ainda, alimentos nutritivos e funcionais, a exemplo de grãos e as chamadas berries (frutas vermelhas). “A venda a granel representa uma tendência que não é modismo, pois, diferentemente de febres de momento, as pessoas estão interessadas, de verdade, em melhorar a qualidade de vida por meio de alimentação mais saudável e, nos empórios há oferta diversificada de produtos funcionais. Além disso, os alimentos fracionados são sempre frescos e o cliente só leva para a casa a quantidade que será consumida, evitando o desperdício”, atesta Sabrina Saraiva Santana, doutora em zootecnia e sócia de Fernando Fonseca nas lojas Sr. A Granel.

Com seis unidades em pleno funcionamento (em BH, Juiz de Fora e Ubá), a marca, criada em sociedade por Sabrina, o irmão, Ênio Saraiva Fonseca, e o amigo da dupla, Felipe Fortes, disponibiliza a média de 800 produtos a granel em diversas linhas.

Sabrina Saraiva Santana, da Sr. A Granel (foto: Beto Novaes/EM)

DIRETO DA AMAZÔNIA

Nas lojas, a oferta inclui, por exemplo, 105 tipos de chás, inclusive solúveis (em pó), nacionais e importados. A venda a granel é feita a partir da quantidade de 10 gramas, a preços que variam. O funcho e a cana-do-brejo, por exemplo, custam R$ 0,39. Já a moringa, planta de origem indiana e conhecida como árvore milagrosa, R$ 3,60. A maior parte dos mais de 100 tipos de temperos não contém sódio (exceção para os caldos de galinha ou bacon, legumes, carne e camarão, moídos e vendidos a R$ 0,60 cada 10g). Um dos mais raros, conta Sabrina, é o cardamomo, muito utilizado para finalizar pratos à base de aves e de carne vermelha e também sobremesas (R$ 1,69 por 10g). Também fazem sucesso os importados, como o za'atar e o curry.Nutricionista pós-graduada em fitoterápicos e especialista em nutrição esportiva funcional, Natalia Kaslauskas Tancredo é sócia do pai, Ivany Tancredo, no comando do Empório Chequer, no Belvedere.

Natalia Kaslauskas, sócia do pai no Empório Chequer, oferece desde aperitivos a ervas para chás (foto: Beto Novaes/EM)

No espaço, que tem foco no comércio a granel, a dupla disponibiliza centenas de itens, entre aperitivos, cereais, cristalizados, oleaginosas, sementes e outros. “Disponibilizamos ervas, folhas e raízes secas para chás, incluindo moringa e valeriana, temperos de todos os tipos – destacando o sal de Mossoró, considerado um dos melhores do mundo –, frutas secas (a maior parte sem açúcar); grãos e farinhas funcionais, e estamos investindo bem na parte de cafés orgânicos e especiais”, avisa.Alguns, conta ela, chegaram primeiro ali e ainda são raros no mercado tradicional, caso do feno-grego (tipo de trigo rico em propriedades terapêuticas), vendido a R$ 59,70 o quilo; da superfruta golden berry (R$ 159,90 o quilo); e da tiger nuts (R$ 199, também o quilo), “uma raiz muito parecida com castanha, que pode ser consumida por alérgicos a oleaginosas”, descreve Natalia, que também usa o conhecimento adquirido durante um curso de comida viva, realizado durante imersão na Amazônia, para selecionar produtos para a loja.A nutricionista informa, ainda, que o empório oferece consultoria como plus, já que a escolha de cada item envolve pesquisas realizadas por ela, que conta com fornecedores da Amazônia, de São Paulo, de Barbacena e de outras regiões brasileiras. “Damos orientação e informamos as propriedades dos produtos, explicando ainda sobre combinações, valores nutricionais, indicações e outros. Temos na loja uma funcionária que está se especializando em fitoterapia.” O público-alvo, conta, é formado principalmente por moradores do bairro e pessoas interessadas em qualidade de vida e em produtos frescos. “Encontrar oferta fresca e variada em uma mesma loja é o diferencial que também vem garantindo o sucesso dos empórios de vendas a granel”, opina.

SERVIÇO



Sr. A Granel

Avenida Getúlio Vargas, 1.440/Lj.4, Funcionários

(31) 3327-4040

Facebook: https://pt-br.facebook.com/sr.agranel/



Empório Chequer

Rua Juvenal de Melo Senra, 333, Belvedere

(31) 3226-7315

www.emporiochequer.com