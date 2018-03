Produtos fracionados são uma boa opção para a saúde

O empório Sr. A Granel é uma opção para quem procura alimentação vegana

Produtos consumidos por vegetarianos e veganos têm lugar de destaque na Sr. A Granel, frisa Sabrina Santana, principalmente a linha de sojas em diversos tipos de moagem (fina, média e grossa), as saborizadas (com bacon, shoyu ou natural), as tiras para “bife” ou em cubos para estrogonofe, “todas não transgênicas”, aponta.



Seguindo pelos potes, opções de arroz integral incluem desde o agulinha (R$ 0,59/100g) ao selvagem (R$ 7,90/100g). Entre os feijões diferenciados o azuki, o tremoço, o moyashi, além do branco, manteiga, de corda e outros. E, ainda, diversos tipos de macarrão, castanhas, cogumelos desidratados, farinhas (de beterraba, couve, espinafre, fibra de maracujá, berinjela, casca de laranja, detox e de colágeno), grãos, granolas, leites vegetais (solúveis), açúcares e adoçantes naturais, mais de 70 tipos de aperitivos assados ou fritos em óleo de coco (o carro-chefe é o chips de batata-doce), berries, frutas cristalizadas e muito mais.



A empresária lembra ainda que a venda a granel colabora com a sustentabilidade por dispensar embalagens e avisa que a loja convida o consumidor a levar o próprio vasilhame para dispor os produtos. A assessoria ao cliente durante o atendimento é outro diferencial. “Todas as lojas contam com nutricionistas, que explicam origem, utilidade, benefícios e possíveis contraindicações de produtos”, ressalta. Animada, ela diz que o negócio promete ir longe. “Lançamos a primeira loja há dois anos e, mesmo em um período em que todos falam de crise estamos partindo para a abertura de novas unidades, aqui e em Juiz de Fora. Também queremos começar a trabalhar diretamente com produtores e com importação e expandir sem abrir mão da qualidade e da supervisão carinhosa, que só funciona sob o olho do dono. Por isso não pensamos em abrir franquias.”



Criada em fazenda na Região de Bom Jesus do Amparo, Araci Bicalho Lopes de Assis se associou a Alexandre Oliveira Lopes para montar o Empório Nacional. "Tenho a cultura de frequentar armazéns do interior desde menina. Meu irmão trabalha com loja no Mercado dos Produtores há mais de 20 anos, e quis trazer para o Gutierrez um apanhado de produtos que sentia falta no comércio do bairro".Fundado há pouco mais de um ano, o espaço oferece linhas de laticínios e outros produtos, além de mais de 400 itens a granel, incluindo temperos, farinhas funcionais (como a de sorgo, R$ 60 o quilo), biscoitos, oleaginosas, chás, açúcares de frutas, leites vegetais e produtos detox, entre outros, "tudo fresquinho e com preços legais". "As castanhas, por exemplo, custam em média R$ 70 o quilo, e a tendência é baixar, pois estamos entrando na safra", informa.Também quem passa pelo Jardim Canadá, bairro de Nova Lima, na RMBH, encontra opção para a compra de alguns produtos a granel no Armazém do Mercado (espaço instalado no Mercado Grano, misto de restaurante, café, padaria artesanal e ponto de encontro). "Vendemos flor de hibiscus para infusão (R$ 5,50/100g), damasco, goji berry e cranberry (média de R$ 90 o quilo), fubá de moinho d'água e farinha de mandioca de Teixeira de Freitas (branca e amarela)", detalha Gilberto Leste Rosa, responsável pelo pedaço e ex-sócio do Almazém. "O produto vendido a granel é mais econômico, além de resultado de uma curadoria de excelência, em que seleciono fornecedores de primeira linha."

Almazém

Rua Arassuaí, 82, Serra

(31) 3653-0369

https://www.facebook.com/AlmazemBH/