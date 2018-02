Rede de churrascaria Fogo de Chão muda de dono

Atualmente, o rede de churrascarias Fogo de Chão conta com 38 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil (foto: Fogo de Chão/Divulgação)

São Paulo – A rede de churrascarias Fogo de Chão, que começou a sua história no fim dos anos 1970 no Rio Grande do Sul, mudou de mãos mais uma vez. Ontem, foi anunciado que o controle da empresa passará das mãos do gestor de fundos Thomas H. Lee Partners (THL) para outro fundo, o Rhône Capital, ambos americanos.





Fundado em Porto Alegre, em 1979, pelos irmãos Arri e Jair Coser, além de mais dois sócios, o Fogo de Chão teve seu controle adquirido pelo GP Investimentos em 2011, por US$ 117,6 milhões. Em 2012, passou para as mãos da Thomas H. Lee Partners, sediada em Boston, em um negócio de US$ 400 milhões. Três anos depois, em junho de 2015, seu capital foi aberto e as ações passaram a ser negociadas na bolsa americana Nasdaq.



Agora, a THL negociou o controle para o Rhône Capital por US$ 560 milhões. Procurados, os dois fundos informaram que não falariam sobre o negócio e que todas as informações estavam no comunicado divulgado ao mercado. A Rhône, que administra cerca de US$ 5 bilhões em ativos, informou que pagará US$ 15,75 por ação, ou seja, um prêmio de 25,5% em relação ao valor dos papéis do Fogo de Chãos no fechamento das negociações na Nasdaq na última sexta-feira.



“Após uma profunda avaliação das opções disponíveis, o conselho de administração está certo de que esse negócio dará à Fogo de Chão uma oportunidade significativa de obter o maior valor possível para os nossos acionistas, ao mesmo tempo em que dá o melhor rumo para a marca, seus funcionários e clientes”, afirmou por meio de nota o diretor-executivo da rede de churrascarias, Larry Johnson. Ainda segundo Johnson, a direção da companhia está confiante sobre o resultado da parceria por conta da trajetória do Rhône Capital de “apoio e geração de crescimento lucrativo para empresas de todo o mundo”.



De acordo com o comunicado, o negócio entre os dois gestores de fundos é o resultado de um processo de revisão de alternativas estratégicas conduzido pelo Conselho de Administração. Os fundos ligados a Thomas H. Lee Partners, L.P. e alguns executivos do Fogo possuem juntos mais de 60% das ações da rede de churrascarias. Apesar de o negócio ter sido anunciado agora, a previsão é que seja finalizado apenas no segundo trimestre deste ano. Atualmente, o Fogo de Chão conta com 38 restaurantes nos Estados Unidos e nove no Brasil, além de quatro unidades por meio de joint-ventures – duas no Oriente Médio e outras duas no México.



Eytan Tigay, diretor do Rhône Capital, informou na mesma nota que espera manter o ritmo de crescimento da empresa. O executivo aproveitou a oportunidade para falar da operação. “A experiência que o Fogo oferece aos consumidores é uma combinação insuperável de qualidade e valor em um autêntico ambiente de churrascaria brasileira. Acreditamos que a presença global e de longa data da nossa empresa no Brasil serão um complemento natural para o negócio e servirão para facilitar os planos de expansão interna e internacional do Fogo.



A consultoria financeira na transação foi feita pela Jefferies LLC. Davis Polk & Wardwell LLP e Weil, Gotshal & Manges LLP foram responsáveis pela parte jurídica, enquanto o J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro e a Sullivan & Cromwell LLP serviu como assessor jurídico da Rhône. Os recursos financeiros serão fornecidos pelo Credit Suisse e Wells Fargo Bank.

Apetite por investimentos

Depois de deixar o controle do Fogo de Chão, um de seus fundadores, Jair Coser, decidiu voltar ao segmento de restaurantes. Assim, tornou-se dono da rede Corrientes 348, que conta com quatro unidades em São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Dallas, nos Estados Unidos.



Recentemente, Coser abriu no Rio, no ponto comercial onde antes funcionava a tradicional churrascaria Porcão, uma outra bandeira, a Assador Rio’s, com investimento de R$ 10 milhões.

Já o irmão Arri Coser se associou à irmã Mairi e tornou-se um dos sócios da bandeira NB Steak, que tem seis unidades. Ele também é controlador da MDPZ Participações, dono da rede de pizzarias Maremonti em parceria com a gestora de fundos de private equity BR Opportunities.