Cade aprova venda da Itambé para grupo francês Lactalis

Unidade da Itambé em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (foto: Itambé/Divulgação 13 2/12/16)

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta terça-feira (30) despacho da Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que aprovou sem restrições a compra pelo grupo francês Lactalis de 100% do capital da produtora de derivados de leite Itambé.Há duas semanas, a Justiça de São Paulo reconheceu o contrato de venda do laticínio mineiro Itambé para a empresa francesa Lactalis , liberando a Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR), dona da marca mineira, para trabalhar seu plano de expansão do fornecimento da matéria-prima à indústria da França.A CCPR acertou a venda de 100% da Itambé ao grupo francês, que também é dono das marcas Parmalat e Batavo, no início de dezembro por cerca de US$ 600 milhões.