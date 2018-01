Aeroporto de Confins é eleito o mais pontual do país

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O aeroporto internacional de Confins, na Região Maetropolitana de Belo Horizonte, foi eleito o mais pontual entre os terminais do país. O ranking foi feito pela Punctuality League 2018 da OAG, empresa de inteligência especializada em análise do transporte aéreo mundial.Quando comparado com outros aeroportos de médio porte, Confins, administrados pela BH Airport, ficou na segunda posição na América Latina e o quarto no mundo.A definição para voos sem atraso (OTP ou On-Time Performance, em inglês) são os voos que chegaram ao aeroporto com no máximo 14 minutos e 59 segundos de seu horário agendado. O índice de pontualidade alcançado pelo Aeroporto Internacional de BH foi de 84,96%.De acordo com o diretor-presidente da BH Airport, Adriano Pinho, o índice de pontualidade das partidas, em 87%, é resultado de um esforço para melhorar os serviços.“Importante ver este reconhecimento do setor para o nosso Aeroporto. Essa conquista é resultado de muito trabalho e dedicação para oferecer sempre a melhor experiência para todos que passam por aqui”, afirma.Em janeiro de 2016, o Aeroporto já havia recebido a mesma classificação pelo relatório Punctuality League 2016, realizado pela mesma consultoria.