Escritor dedica livro para padrinho gay e emociona a web

1156

Meu padrinho de 93 anos é gay e nunca tinha falado abertamente com ninguém até eu me assumir.

Eu dediquei meu livro para ele e escrevi a sua história em uma parte. Aqui eu entrego o livro para ele de surpresa %uD83D%uDE0D

Momentos como esse valem à pena todo o trabalho! pic.twitter.com/1WA5nU1pAk %u2014 Bookster - o moço dos livros (@booksterpp) August 9, 2023

O influenciador e escritor Pedro Pacífico acaba de lançar o primeiro livro, ‘Trinta segundos sem pensar no medo’, e fez uma surpresa para o padrinho dele com uma dedicatória na obra. Segundo o autor, o homem tem 93 anos e é gay.

“Meu padrinho de 93 anos é gay e nunca tinha falado abertamente com ninguém até eu me assumir. Eu dediquei meu livro para ele e escrevi a sua história em uma parte. Aqui eu entrego o livro para ele de surpresa. Momentos como esse valem a pena todo o trabalho”, escreveu Pedro na legenda do vídeo onde surpreende o padrinho.

Veja: Pai presenteia filho com vestido de Mulher Maravilha e emociona a internet

Ele entrega o livro “em primeira mão” para o padrinho, que fica emocionado de ter o volume em mãos. “Eu tenho lembrado de coisas muito grandes. Eu estava lá, você chegou todo empacotado. De repente, seu pai falou ‘toma, o Pedro é o seu afilhado’. E eu começo a lembrar de uma porção de coisas da minha vida, sua existência”, conta para o escritor.



Em seguida Pedro revela a surpresa, com a dedicatória, que diz “Ao meu padrinho. Aos silenciados”. Emocionados, os dois se abraçam. “Com essa história minha, ver o que você não pode talvez viver e o que hoje eu estou vivendo…”, diz Pedro, segurando as lágrimas.

Enquanto isso, o padrinho olha para a dedicatória. “Um presente. Eu nunca pensei que eu representasse tanto para você”, afirma. O vídeo deixou as redes sociais emocionada com o carinho entre os dois. “Rapaz, lindo demais Emocionante! É maravilhoso ver o ser humano expressando carinho, ternura”, comentou um perfil.

“Como pode? Tô chorando rios no ônibus”, disse outra usuária, que não foi a única a soltar as lágrimas com o vídeo. “Primeiro, seu padrinho tem 93 anos e está com força motora e muscular melhores do que as minhas. E você, como sempre, me fazendo acreditar que os bons são maioria. Siga inspirando, por favor”, elogiou um comentário.



Pedro compartilhou o momento emocionante em seu perfil (foto: Reprodução / redes sociais / @@book.ster)

“Que coisa mais linda! Um padrinho desses era o que toda pessoa nesse mundo deveria ter! Parabéns pela homenagem”, escreveu um perfil.

‘Trinta segundos sem pensar no medo’

No livro ‘Trinta segundos sem pensar no medo’, Pedro Pacífico fala sobre sua jornada pessoal, autoaceitação e o amor pela literatura. Em uma prosa que flui como um diálogo com o leitor, ele entrelaça fatos da vida dele com os livros que o acompanharam nesses momentos.

Com honestidade e sem rodeios, Pedro fala da infância, o primeiro contato com a leitura, a relação com a internet e a convivência com a família e os amigos. Além disso, o escritor revela como se sentiu pressionado a caber em um modelo em que não se sentia pertencente, o que acabou desencadeando em um quadro de ansiedade.